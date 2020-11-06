Son Dakika: İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha uzatıldı
06.11.2020 17:58 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:16
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerinin bir hafta daha uzaktan eğitimle süreceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerini bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldıklarını ifade etti.
Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerine yer verdi.
NE OLMUŞTU?
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 114 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1035 vatandaştan 999'u taburcu edildi. 37 yaralının ise tedavisi sürüyor.