Son Dakika: İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha uzatıldı

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerinin bir hafta daha uzaktan eğitimle süreceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerini bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldıklarını ifade etti.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerine yer verdi.