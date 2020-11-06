Son Dakika: İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha uzatıldı
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Son Dakika: İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha uzatıldı

06.11.2020 17:58 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:16

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerinin bir hafta daha uzaktan eğitimle süreceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerini bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldıklarını ifade etti.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha uzatıldı

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 114 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1035 vatandaştan 999'u taburcu edildi. 37 yaralının ise tedavisi sürüyor.

Son Dakika: İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha uzatıldı
Haber Yorumları (5)
MATEMATİKÇİ: Diğer bir hastaya ne olmuş acaba? 1035-999= 36
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ÖZGE: Bence Avm leri kapatın ama okulların ve eğitimin önemi çok büyük tabiki sağlıkta
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CEBRİYE: Özel okullar batıyor Bakan Bey olmaz açın okulları lüften
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