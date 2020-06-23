Son Dakika: İzmir'de sağanak; dere taştı, ev ve iş yerleri su altında (3)
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Son Dakika: İzmir'de sağanak; dere taştı, ev ve iş yerleri su altında (3)

Son dakika haberi: TEMİZLİK VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADISağanak ve dolu yağışının etkili olduğu Gaziemir'in Aktepe Mahallesi'nde, derenin taşması sonucu yaşanan selde, sokaklardaki sular çekildi.

Son Dakika: İzmir'de sağanak; dere taştı, ev ve iş yerleri su altında (3)
23.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:29

TEMİZLİK VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu Gaziemir'in Aktepe Mahallesi'nde, derenin taşması sonucu yaşanan selde, sokaklardaki sular çekildi. Sokakların zemini, suların çekilmesiyle birlikte çamurla kaplandı. Belediye ekipleri, temizlik ve tahliye çalışması yaptı. Su basan evlerdeki hasar tespit çalışmalarına başlanırken, evlerin sahipleri de kurtarabildikleri eşyaları dışarı çıkardı.

OLTA ATAN ADAM KONUŞTUYaşanan taşkın sonucu sular altında kalan sokağa olta atarak belediyeye tepki gösteren mobilyacı Kamil Gencer, "Belediyemiz gayet güzel çalışıyor. Hala pislikler olduğu gibi burada duruyor. Baktık olacak gibi değil, biz de vakit geçsin dedik, olta attık. Bakalım ne çıkacak dedik. Gazeteciler çıktı. Buradaki rezilliği herkes görüyor. Altyapı oldukça zayıf. Hemen düzeltilmesi lazım. Normalde bizim mahallemize sıfır hizmet var. Görünen köy kılavuz istemez. Tüm esnaf ve mahalleli mağdur. Diz boyu sular altında kaldık. Sosyal medyada olta atmam hakkında yorumlar yapmışlar. İyi yorumlar da var, kötü yorumlar da var. Hepsinden Allah razı olsun" dedi. Diğer mahalleliler de, belediye ekiplerinın geç geldiğini öne sürerek tepki gösterdi.'BELEDİYE EKİPLERİ SONRAKİ SÜREÇTE YARDIMCI OLDU'İş yerini su basan restoran işletmecisi Tahsin Mamay ise şunları söyledi: "Sokaklar komple su altında kaldı. İnsanların evlerine kadar sular girdi. Esnaf da mağdur oldu. Gerçekten büyük bir eziyet çekildi. Korkudan ötürü ağlayanlar sızlayanlar oldu. Geç kalındı biraz olaya müdahale edilmekte. Yağmur bir anda bastırdı. Belediye yetkilileri sonraki süreçlerde yardımcı oldular. Her yağmur yağdığında problem yaşıyoruz ve bu durumlarla karşılaşıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz."'YETKİLİLER YARDIMCI OLSUN'Evi dere kenarında olan mahalleli Ayşe Şahin ise bu sıkıntıyı hep çektiklerini belirterek, "Bu dereye bir çare bulsunlar. Önceden de taşmalar oluyordu ama bu kadar değildi. Şu anda çok korkuyorum, çok kötü bir durum yaşıyoruz. Bizim evimize de girdi, oğlumla suları taşıdık. Komşularımızın evlerini de sular bastı. Yetkililer yardımcı olsun" dedi.Davut CAN - Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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