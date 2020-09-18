Son dakika! İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altında
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Son dakika! İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altında

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Karaburun ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Son dakika! İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altında
18.09.2020 17:30 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:35

İzmir'in Karaburun ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçükbahçe Mahallesi mevkiinde bulunan otluk alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, alevlere 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale etti.

Yangın, ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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