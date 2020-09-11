İzmir'de korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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İzmir'de korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir'de seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 gençten 2'si hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

11.09.2020 01:28 | Son Güncelleme: 11.09.2020 08:04

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir Aydın yolu Kuşçuburun Mahallesi mevkinde meydana geldi. İddiaya göre Torbalı'dan İzmir istikametine seyir halinde olan 34 EG 4443 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

YOLCULARIN HEPSİ GENÇTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü İsmail Başak (23) ve araç içinde yolcu olan Mehmet Akın'ın (28) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde bulunan ve kazada yaralanan Ali Fuat A. (23) ve Serhat E. (19) ise ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı
İzmir'de korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA

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