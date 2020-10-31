Son Dakika! Depremin vurduğu İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildi
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Son Dakika! Depremin vurduğu İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildi

31.10.2020 12:09 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:43

Son dakika! Dün İzmir'de meydana gelen depremin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kent genelinde eğitime bir hafta ara verildiğini açıkladı.

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6,6 büyüklüğündeki deprem bölgede ciddi şekilde hasar bırakırken, birçok bina yıkıldı. Yıkılan binalardan 8'inde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar 25 kişi hayatını kaybederken, 831 kişi de yaralandı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KİRA YARDIMI YAPILACAK

Depremin ardından bazıları 4 büyüklüğünde toplam 489 artçı sarsıntı yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgeden yaptığı son açıklamalarda 100 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Kurum yaptığı açıklamalarda, evleri hasar gören ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara da yardımda bulunacağını aktardı.

BAKAN SELÇUK EĞİTİME 1 HAFTA ARA VERİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Selçuk aldıkları kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bildirdi.

Son Dakika! Depremin vurduğu İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildi

"GÜÇLÜKLERİ BİRLİKTE SARACAĞIZ"

"Yaraları hep beraber saracağız" diyen Selçuk, "İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız'" dedi.

Son Dakika! Depremin vurduğu İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildi
Haber Yorumları (2)
CASPER: Dogru karar.Coluk cocuk panik halinde tez zamanda hersey yoluna girer insallah, izmirimizde cabucak toparlanir..Buyuk gecmis olsun izmire.
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MAKİNECİ: 489 artçı sarsıntı. Allah yardımcıları olsun
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