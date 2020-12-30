Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
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Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

30.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:38

Son dakika: İzmir'in Urla ilçesinde saat 16.40'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi. İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 116 kişi hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Urla açıklarında saat 16.40 sularında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.18 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.

Son Dakika: İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.4 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise İzmir'de meydana gelen depremin şiddetini 4.4 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 14.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son Dakika: İzmir'in Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 116 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 116 kişi vefat etmişti. Deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 3 bin 630 artçı sarsıntı kaydedilmişti.

Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Haber Yorumları (4)
İZMİRLİ: Hala daha 6. 6 demeye utanmıyorsunuz demi !!
Cevap Yaz 2 13 Yayından Kaldır
KEMAL: 6. 6 YADA 7. 7 YADA 8. 8 NE FARKEDER. . NE ŞAÇMALIYORSUN. . . . Olmuş bitmiş deprem, insanlar boşaltmaları gereken evleri boşaltmamış, bu evler onlara mezar olmuş, sen hala 6. 6 dasın
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SEDAT YAŞA: komşu beyaz horozu kızdırmışsınız galiba
1 Yayından Kaldır
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