Son dakika... İzmir Adliyesi şehitleri anılıyor
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Son dakika... İzmir Adliyesi şehitleri anılıyor

05.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:00
Son dakika... İzmir Adliyesi şehitleri anılıyor

Son dakika haber: İzmir Adliyesine 4 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can, gerçekleştirilen etkinliklerle anılıyor.

İzmir Adliyesine 4 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can, gerçekleştirilen etkinliklerle anılıyor.

İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bulunan Şehit Polis Memuru Fethi Sekin anıtı önünde düzenlenen törene, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkan Vekili Oktay Tabur, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve adliye çalışanları katıldı.

Salgın nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu törende Güre ve beraberindekiler, şehit Sekin'in anıtına karanfil bıraktı. Heyet daha sonra Sekin'in şehit olduğu noktaya giderek dua etti.

Bazı adliye çalışanları da Fethi Sekin'in anıtı ve şehit olduğu noktaya mesai öncesi karanfil bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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