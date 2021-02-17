Son dakika... İYİ Partili Yüksel: "Kamudaki engelli istihdamının mutlak suretle artırılması beklenmektedir"

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel, "Kamudaki engelli istihdamının mutlak suretle artırılması beklenmektedir." ifadesini kullandı.

Yüksel, yaptığı açıklamada, her bireyin "Bir gün engelli olabilirim" düşüncesiyle hareket etmenin ötesine geçerek, insanların yaşamsal farklılıklarının acınması gereken bir şey olmadığını idrak etmesi gerektiğini vurguladı.

Engellilerin sorunlarına değinen Yüksel, "Engeli bulunan bireylerin hem e-KPSS hazırlık süreçlerinde hem de e-KPSS'de kendilerinden emin ve geleceğe dair umut taşıyan kimseler olmaları için, kendilerine vaat edilenlerin icraatla buluşması kamudaki engelli istihdamının mutlak suretle artırılması beklenmektedir." ifadesini kullandı.

Engellilerle ilgili atamaların eksiksiz ve onları mağdur etmeyecek şekilde yapılması gerektiğine işaret eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Devlette mübalağalı rakamların mevzubahis edildiği yerde engelli istihdamının maddi yahut sosyal külfet olarak görülmesi siyaseten sorun çözememenin faturasını engelliye ödetmek anlamına gelmektedir. Tasarruf etmeye niyetli olmadığınız itibarınızı kuvvetlendirmek istiyorsanız, size tasarruf etmeden itibar kazanmanın formülünü de biz vermiş olalım. İtibar, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyerek başlanılan yerde kendi lüksünü milletin geçimine dayamakla kazanılmaz, ülkesi için kendi lüksünden vazgeçmekle kazanılır. Dezavantajlı olanı avantajlı hale getirmekle kazanılır. Engelli olmayı toplumsal bir mesele haline gelmeksizin hem maddi hem sosyal hem de insani boyutta çözmeyle kazanılır. Kişileri yetenekleri ve eğitimleri ölçüsünde ehliyet, liyakat, adalet, meşveret ve maslahat ölçülerini esas alarak refaha kavuşturacak şekilde istihdam etmeyle kazanılır."

Yüksel, engelli bireylerin toplumdaki yerine ilişkin eğitimin uygulamaya konulması, engelli bireyin, çocukluğunda akran zorbalığının ve yaşadığı diğer sıkıntıların üstesinden gelmesi için psikolojik olarak güçlendirilmesinin elzem olduğunu da ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık