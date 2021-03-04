Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın istifasıyla ilgili ilk yorum: Kendisine başarılar diliyorum

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Son dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinden zehir zemberek açıklamalar yaparak istifa eden İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ ile ilgili ilk açıklamasında "Kendisine hayatta başarılar diliyorum." dedi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ partiden ihraç edilmişti. Bu kararı mahkemeye taşıyan Özdağ, Yargıtay kararıyla partiye geri dönmesinin ardından bugün TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyerek İYİ Parti'den istifa etti.

AKŞENER'İ YALANCILIKLA SUÇLADI

İstifasına sebep olarak İYİ Parti'nin kuruluş amacından sapmasını gösteren Özdağ, açıklamasından şu ifadeleri kullandı: "Akşener'e karşı bir genel başkanlık mücadelesi içinde olmadım. Teşkilatları bile Özdağ'ın gizli planı var demesinler diye ziyaret etmedim. Vatanseverlere vermiş olduğum bir söz vardı. FETÖ, PKK ve diğer bölücü unsurlar, küreselleşmeye teslim olmuş gruplar sızamaz. Ben bu sızma ile mücadele ettim. Akşener'i bu rahatsız etmiş. İYİ Parti'nin iktidar olabilmesi için mart seçimlerinden 5 ay önce Akşener'e 7 sayfalık bir raporla İYİ Parti'nin seçimlere tek başına girmesi gerektiğini anlattım. Akşener, bu teklifimi reddetti. Kongrede aday olmamamıza rağmen, İsmail Koncuk ile birlikte üstleri çizilenler listesinde yer aldık. Aday olmayanların nasıl üstünü çizersiniz? Akşener bu listeden haberi olmadığını söylüyor. Akşener'in yalan söylediğini düşünüyorum. Düşünmüyor, biliyorum. Bu kara listeyi Koray Aydın ve Meral Akşener hazırladı. İYİ Parti'ye ihanet edilerek komplo kuruldu. Sırtımızdan vurulduk."

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine geldi. Ankara'dan kara yoluyla ilçeye gelen Akşener'i, bir dinlenme tesisinde çok sayıda partili karşıladı. Partilileri tek tek selamlayan ve sohbet eden Akşener, daha sonra ilçe merkezine geçti. Prof. Dr. Nabi Avcı Caddesi'ndeki esnafı gezen Akşener, iş yeri sahipleriyle sohbet etti.

Bu sırada gazetecilerin soru yönelttiği Akşener ise ortalığı karıştıran istifa sonrası ilk açıklamasında İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ için "Hayatta başarılar diliyorum. Bu an itibariyle yollar ayrılmış olduğu için, prensibimdir benim ayrı bir yol tutan hiçbir siyasiyi peşinen suçlamak hakaret etmek gibi bir tavrım bugüne kadar hiç olmamıştır. Şimdi milletimiz her şeyi tartacak. Hakem, millettir. Hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.