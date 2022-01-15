Son dakika! İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Beyşehir'de esnafları ziyaret etti

Son dakika haberlerine göre İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Yüksel, kendisine eşlik eden Genel İdare Kurulu üyesi Burcu Akçaru, İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'la birlikte geldiği Beyşehir ilçesinde, önce partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Beyşehir İlçe Başkanı Sezer Telli ile partisinin il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde, işyeri sahipleriyle sohbet eden Ünzile Yüksel, vatandaşların aktardıkları sorun ve taleplerini dinledi.

Kahvehanelerde de vatandaşlarla bir araya gelen Yüksel, ziyareti esnasında partiye katılma talebini ileten vatandaşlara da üyelik rozetlerini taktı.