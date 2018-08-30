Son Dakika! İYİ Parti'den İl Başkanlarına İstifa Çağrısı: Yönetimlerinizle Birlikte İstifa Edin
Son dakika! İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "İl başkanlarımıza yönetimleriyle birlikte istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı alındı." dedi.
İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "İl başkanlarımıza yönetimleriyle birlikte istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı alındı. Bütün il başkanlarımızdan sorumluluk içinde hareket ederek tavsiye kararının gereğini yerine getireceğine inanıyorum." dedi.
KORAY AYDIN, İL BAŞKANLARINA İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNDU
İYİ Parti'de sıcak saatler yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın imzasıyla yapılan açıklamada il başkanları ve yönetimlerine istifa çağrısında bulunuldu.
"İL BAŞKANLARININ TAVSİYE KARARINA UYMALARINI BEKLİYORUZ"
İstifa çağrısında şu ifadelere yer verildi:
"İl başkanlarımızın yönetimleri ile birlikte istifa etmeleri konusunda tavsiye kararı alındı. İl başkanlarımızın sorumluluk içerisinde davranarak tavsiye kararına uymalarını bekliyoruz"
Habertürk'ten Saliha Çolak'ın aktardığına göre; İYİ Parti görevden almak yerine istifa çağrısında bulunuldu. İYİ Parti'de istifa çağrısının temelini ise yerel seçimler öncesi yenilenme düşüncesi oluşturuyor.