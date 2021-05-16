Son Dakika | İstasyonda çalışırken rahatsızlanan temizlik görevlisi hayatını kaybetti
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Son Dakika | İstasyonda çalışırken rahatsızlanan temizlik görevlisi hayatını kaybetti

Son Dakika | İstasyonda çalışırken rahatsızlanan temizlik görevlisi hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde İZBAN istasyonunda temizlik personeli olarak çalışan Aydın Ural (43), verdiği mola sırasında rahatsızlanarak yere düştü.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde İZBAN istasyonunda temizlik personeli olarak çalışan Aydın Ural (43), verdiği mola sırasında rahatsızlanarak yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Naldöken istasyonunda temizlik personeli olarak görev yapan Aydın Ural, saat 02.40 sıralarında mola vererek istasyondaki acil çıkış kapısından dışarıya çıktı. Bir süre sonra Ural'ın geri dönmemesi üzerine endişelenen iş arkadaşları, telefonla aradı. Ancak Ural'ın telefonu açmaması nedeniyle, iş arkadaşları kontrol etmek için dışarıya çıktı. Ural'ı acil çıkış kapısının yakınında yerde hareketsiz halde yatarken bulan iş arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Ural'ın cenazesi, kesin ölün sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Son Dakika | İstasyonda çalışırken rahatsızlanan temizlik görevlisi hayatını kaybetti
Son Dakika | İstasyonda çalışırken rahatsızlanan temizlik görevlisi hayatını kaybetti
Son Dakika | İstasyonda çalışırken rahatsızlanan temizlik görevlisi hayatını kaybetti
Son Dakika | İstasyonda çalışırken rahatsızlanan temizlik görevlisi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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