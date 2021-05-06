Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var

Son dakika! İstanbul Zeytinburnu'nda dün akşam boşaltıldığı belirtilen 5 katlı bir bina çöktü. Enkazın altında çok sayıda araç kalırken, çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.