Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var
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Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! İstanbul Zeytinburnu'nda dün akşam boşaltıldığı belirtilen 5 katlı bir bina çöktü. Enkazın altında çok sayıda araç kalırken, çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde dün akşam camları patladığı için boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazın altında park halindeki araçların bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Çöken binadan ilk görüntüler:

Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var
Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var
Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var
Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var
Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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