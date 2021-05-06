Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var
Son dakika! İstanbul Zeytinburnu'nda dün akşam boşaltıldığı belirtilen 5 katlı bir bina çöktü. Enkazın altında çok sayıda araç kalırken, çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde dün akşam camları patladığı için boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazın altında park halindeki araçların bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Çöken binadan ilk görüntüler: