Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
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Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi

Son dakika: 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme sürecinin ardından birçok ilde vaka sayıları artarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ve Ankara için müjdeli haberi verdi. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi" dedi.

19.06.2020 19:46 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:02

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır uygulanan kısıtlamalar 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında kaldırıldı. Yeni normalin başlamasından kısa bir süre sonra ise özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunan iller başta olmak üzere birçok şehirde vaka sayıları yeniden artışa geçti.

BAKAN MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Birçok şehirde vaka sayılarının arttığı haberleri peş peşe gelirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeli haber Twitter hesabından verdi. Bakan Koca, İstanbul ve Ankara'nın, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdiğini ifade etti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor.

Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi

Güncel Manşet

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