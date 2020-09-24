Son Dakika: İstanbul Valiliği: Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir
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Son Dakika: İstanbul Valiliği: Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir

24.09.2020 16:54 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:07

Son Dakika: Marmara Denizi'nde merkez üssü Marmaraereğlisi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İstanbul Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, "Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir" denildi.

Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD saat 16.38'deki depremin merkez üssünü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi olarak açıkladı. İlçenin 18 kilometre açığındaki depremin derinliği ise 6,83 kilometre olarak kaydedildi. Deprem başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde de hissedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: İstanbul Valiliği: Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir

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Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Haber Yorumları (1)
REF: Hadi inşaşşah şu deprtem bir olundsa kentsel dönüşüm yerine ranstsal dönüşüm yapan eski binaları değilde gecekonduları yenileyen inşşat sektörünün güzel yüzüü görelim kurunun ytanında yaşta yansın dolgu alanlar ve devasa gökdelenleri yapanların binalarını göelim
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