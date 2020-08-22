Trafikte dehşet anları kamerada! "Polisim" diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
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Trafikte dehşet anları kamerada! "Polisim" diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı

İstanbul'da yol verme meselesi yüzünden bir aracın önünü kesen maganda, araç sürücüsüne "polisim" diyerek tehditler savurdu. Tartışma sonrası şahsı 5 yerinden bıçaklayan saldırganın yaşattığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

22.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:25

Hadımköy'de çakarlı bir araç sürücüsü, kendine yol vermeyen bir aracın önünü keserek sürücüsünü 5 yerinden bıçakladı. Çakarlı araç sürücüsünün, yolunu kestiği anlar ve sürücüyle tartıştığı kameralara yansıdı.

ÖNÜNÜ KESİP TEHDİTLER SAVURDU

Olay dün akşam saatlerinde Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre lüks minibüsün sürücüsü M.E.U aracında bulunan çakar tertibatını kullanarak aracıyla seyir halindeyken kendisine yol vermeyen Dadaş Aras'ın önünü kesti. İddialara göre kendisine neden yol vermediği şeklinde Aras'a tepki gösteren maganda, polis olduğunu öne sürerek sürücüyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakar sistemini kaydetmeye başladı. Şahsın görüntüleri çektiği sırada iyice sinirlenen magandanın küfürler ederek tehditler savurduğu görüldü.

5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırgan şahıs Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladı. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Aras'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

"BELİNDE SİLAH VARDI"

Yaşadığı dehşeti hastane odasında anlatan Dadaş Aras "Araç arkamdan siren çalarak geliyordu. Yol ver diye bağırıyordu. Bende yol verdim, sağa kaydım, soluma gelerek bana neden yol vermiyorsun diye küfür etti. Ben de ne küfür ediyorsun polis küfür eder mi dedim. O da bana ben senden yol istiyorum vermiyorsun dedi. Birden hızlandı aracıyla önümü kesti. Arabadan indi yanıma geldi. Ben polisim dur deyince neden durmuyorsun diyerek ehliyetimi istedi. Elini beline koyduğunda silahını gördüm. Bende bunun üzerine polis mi diye düşündüm." dedi.

"SÜRÜNEREK ARACIN İÇİNE ATTIM KENDİMİ"

Aras, sözlerine şu şekilde devam etti: "Çünkü İstanbul'un ortasında üç şeritli yolda önünüzü bir araç kesiyor bende tekrardan kimliğini sordum. Sen kimsin dedi bende videoya almaya başladım. Ben videoya almaya başlayınca bana küfür etmeye ve tehdit etmeye başladı. Bende arabadan indim ve çakarın yandığını göstermek için videoya aldım. Ama bu sırada hala polis mi diye düşünmeye devam ettim. Bu sırada ben video kaydını durdurdum ve araca doğru yönelmeye başladığım da ensemden bir ses duydum. Ben yere uzandım düştüm. Bir baktım beni bıçaklıyor. Allah'ım kimsenin başına vermesin. Ben arabanın altına girdim sürünerek. Arkada bir gri aracın olduğunu gördüm. Sürünerek aracın içine attım kendimi. Allah razı olsun beni o yetiştirdi hastaneye. Kan kaybından ölebilirdim. İstanbul'un göbeğinde polisim diye magandalık yaptılar. Adam kapıyı kapatarak beni hastaneye götürdü. Ben, malzemeyi yeni indirdim torpidoda malzemelerim paralarım var dedim. Aracında olduğum kişi de boş ver parayı seni hastaneye yetiştirelim dedi. Kardeşim araca geldiğinde araçta hiçbir şey kalmamış"

ARAÇTAKİ 30 BİN TL KAYIP

Yaralan Dadaş Aras'ın babası İmdat Aras "Benim oğlum başka fabrikaya mal götürüyor. Dönerken önünü kesiyorlar çocuğun arabasında 30 bin TL para vardı. O da araçtan kaybolmuş çocuğumu çeviren şahıslar polis olduklarını söylemiş. Şuan ameliyatta sırtından ve bacaklarından bıçaklanmış" dedi.

Trafikte dehşet anları kamerada! 'Polisim' diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı

Kaynak: İHA

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