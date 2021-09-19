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TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 4 araç ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, otoyol İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 4 araç ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, otoyol İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul istikametinde oluşan ve adeta ucu bucağı görünmeyen yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu havadan da görüntülendi.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Uzunkum mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 araç ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada E.Ç., F.T., Ş.A., A.A. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kazada hafif yaralanan 5 kişi ilk müdahaleleri sonrasında hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Kazanın meydana geldiği İstanbul istikametinde trafik adeta durma noktasına geldi. Yaklaşık 15 kilometrelik trafik havadan da görüntülendi. Ekipler, bölgede kazaya karışan araçları yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında bölgeden kaldırdı. Kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya - Yusuf Ersoy/İHA)

TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı - Haberler
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