Son dakika: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere bisiklet hediye edildi - Haberler
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Son dakika: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere bisiklet hediye edildi

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
Son dakika: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere bisiklet hediye edildi

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Güvenli Şehir-Beyoğlu" projesi kapsamında öğrencilere bisiklet hediye etti.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Güvenli Şehir-Beyoğlu" projesi kapsamında öğrencilere bisiklet hediye etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen proje kapsamında Piyalepaşa Bulvarı'ndaki Orbay İlkokulu'na gelen Aktaş, çocuklarla sohbet etti.

Burada konuşan Aktaş, proje ile çocukların ve gençlerin topluma yararlı bireyler olarak gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan başarılı gençlerimize bisiklet hediye ediyoruz. Birinci önceliğimiz güvenlik, ikinci önceliğimiz trafik. Çocuklar ailelerinin kontrolünde bisikletlerini sürecekler." dedi.

Konuşmanın ardından Aktaş, maddi durumu iyi olmayan başarılı öğrencilere bisikletlerini hediye etti.

Proje kapsamında, Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde öğrencilere 700 bisiklet dağıtılacak.

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AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

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