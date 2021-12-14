Son Dakika! İstanbul'da lüks sitenin asansöründe genç kadına tecavüz girişiminde bulunan sapık tutuklandı - Haberler
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Son Dakika! İstanbul'da lüks sitenin asansöründe genç kadına tecavüz girişiminde bulunan sapık tutuklandı

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Son Dakika! Esenyurt'ta lüks bir rezidansın asansöründe genç kadına tacizde girişiminde bulunan şahıs, daha sonra genç kadına tekme atıp kaçtı. Olay sonrası ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe 11 Aralık saat 04.30'da yaşanan olayda, yabancı uyruklu A.A, bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A, arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi.

Kadınla beraber asansöre binen şüpheli, daha sonra içerdeki güvenlik kamerasını çevirdi. Kadının arkasının dönük olmasından faydalanan saldırgan, kadını taciz etmeye başladı. Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulundu. Kadının direnci ile karşılaşan şüpheli, tekme atıp asansörden inerek kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan mağdur kadın, güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkaran güvenlik görevlileri, daha sonra polis ekiplerine haber verdi.

Son Dakika! İstanbul'da lüks sitenin asansöründe genç bir kadına tecavüz girişiminde bulunan sapık tutuklandı

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan kameraları izledi. Saldırganın kaçtığı yönü belirleyen polis ekipleri, yakalamak için çalışmalara başladı.

Yapılan sıkı takip sonucunda şüpheli, yakalandıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Asansörde genç kadına tecavüz girişiminde bulunan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yorumlar (6)
Erkan Bayatlı:daha bunları göndermenin zamanı gelmedi mi? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
quantum :Bu olayların asıl sorumlusu hala bunları besleyip barındıran, arka çıkan malum zihniyettir Cevap Yaz 19 128 Yayından Kaldır
serhat karakaş:Devri AKP'de zıvanadan çıktı insanlar... Cevap Yaz 35 162 Yayından Kaldır
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