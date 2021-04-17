İSTANBUL-ERDOĞAN ÜNİVERSİTE KÜLLİYESİ VE CAMİ İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI
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İSTANBUL-ERDOĞAN ÜNİVERSİTE KÜLLİYESİ VE CAMİ İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI

İSTANBUL-ERDOĞAN ÜNİVERSİTE KÜLLİYESİ VE CAMİ İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi ile Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi ile Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Sarıyer'de bulunan Huber Köşkü'nden çıkarak Maltepe Başıbüyük'te yapımı devam eden Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ne gitti. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan'a Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da eşlik etti. Erdoğan, külliye şantiyesinden ayrıldıktan sonra yol üzerinde durarak vatandaşlarla sohbet etti.

LEVENT CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe'den ayrılarak Huber Köşkü'ne doğru yola çıktı. Erdoğan bu kez de Levent'te yapımı devam eden Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde durdu. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan daha sonra Huber Köşkü'ne geçti.

İSTANBUL-ERDOĞAN ÜNİVERSİTE KÜLLİYESİ VE CAMİ İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI
İSTANBUL-ERDOĞAN ÜNİVERSİTE KÜLLİYESİ VE CAMİ İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI
İSTANBUL-ERDOĞAN ÜNİVERSİTE KÜLLİYESİ VE CAMİ İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI
İSTANBUL-ERDOĞAN ÜNİVERSİTE KÜLLİYESİ VE CAMİ İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI
İSTANBUL-ERDOĞAN ÜNİVERSİTE KÜLLİYESİ VE CAMİ İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI
İSTANBUL-ERDOĞAN ÜNİVERSİTE KÜLLİYESİ VE CAMİ İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI
İSTANBUL-ERDOĞAN ÜNİVERSİTE KÜLLİYESİ VE CAMİ İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI
İSTANBUL-ERDOĞAN ÜNİVERSİTE KÜLLİYESİ VE CAMİ İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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