Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı yasaklandı - Haberler
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Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı yasaklandı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooterlar bir sonraki duyuruya kadar kullanılamayacak.

Dün akşamdan beri İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı hayatı da olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara-İstanbul kara yolu ulaşıma kapanırken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşları ilgilendiren bir paylaşım geldi.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR YASAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooterlar sonraki duyuruya kadar kullanılamayacak

Servet Uzun
Servet Uzun
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Kar Yağışı, Motosiklet, Güncel, Haber

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