Son Dakika: Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki üniversitelere 2 gün ara verildi - Haberler
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Son Dakika: Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki üniversitelere 2 gün ara verildi

Son Dakika: Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki üniversitelere 2 gün ara verildi
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Yoğun kar yağışı İstanbul'da hayatı felç ederken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mega şehirdeki üniversitelerle ilgili açıklama yaptı. Vali Yerlikaya'nın açıklamasına göre; pazartesi ve salı günü üniversitelerde eğitime ara verildi.

Dün akşamdan bu yana süren yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun Kar yağışı nedeniyle üniversite eğitimlerine ve sınavlara 2 gün ara verildiğini bildirdi.

"ÖNCE SAĞLIK, ÖNCE GÜVENLİK"

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (pazartesi-salı) ara verilmiştir. Önce sağlık, önce güvenlik." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki üniversitelere 2 gün ara verildi

Servet Uzun
Servet Uzun
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Haberler.com - Son Dakika Haberleri

İstanbul Valiliği, Ali Yerlikaya, İstanbul, Güncel, Haber

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