Son Dakika: Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki üniversitelere 2 gün ara verildi

Son dakika: Yoğun kar yağışı İstanbul'da hayatı felç ederken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mega şehirdeki üniversitelerle ilgili açıklama yaptı. Vali Yerlikaya'nın açıklamasına göre; pazartesi ve salı günü üniversitelerde eğitime ara verildi.