Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak
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Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak

01.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:24

Son dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla mesai saatlerinin 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olarak uygulanacağını açıkladı.

Vali Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "İstanbul'da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Uyarı işareti Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır"

Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Kabine toplantısı sonrası dün koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesai saatlerinde gidilecek düzenlemenin haberini de vermişti. Konuyla ilgili valiliklere gönderilen genelgede de şu ifadeler kullanılmıştı: "2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. Salgınla mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim"

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Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak

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