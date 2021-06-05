Son Dakika: İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı

Son dakika: Vaka sayılarıyla bir dönem Türkiye'nin Wuhan'ı olarak anılan İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı. Son 24 saatlik verilere göre, ülke genelinde 30 milyon 138 bin 368 kişi aşılandı.

Türkiye genelinde koronayla mücadele kapsamında uygulanan aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre. Kovid-19'la mücadele kapsamında İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı. Salgının artış hızının azaltılması ve kontrol altına alınması açısından kritik öneme sahip olan İstanbul'da saat 11.13 itibarıyla 2 milyon 931 bin 613'ü birinci doz, 2 milyon 68 bin 395'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 5 milyon 8 oldu.

ANKARA'DA 2 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI

Ankara'da toplam 2 milyon 540 bin 57 doz aşı yapılırken, birinci doz miktarı 1 milyon 440 bin 802'ye, ikinci doz miktarı da 1 milyon 99 bin 255'e yükseldi. İzmir'de ise 1 milyon 173 bin 809'u birinci doz, 897 bin 196'sı ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 71 bin 5 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

ÜLKE GENELİNDE YAPILAN AŞI MİKTARI 30 MİLYONU AŞTI

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yer alan anlık verilere göre, bugün saat 11.13 itibarıyla ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 30 milyon 284 bin 601 oldu. 17 milyon 325 bin 530 kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, bunlardan 12 milyon 959 bin 71 kişinin ikinci dozları da tamamlandı.

POZİTİF VAKA ORANI EN DÜŞÜK SEVİYEDE

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da koronavirüs salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü açıkladı.