Son Dakika | - İstanbul'da "Tapuda rüşvet" operasyonunda 25 kişi tutuklandı
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Son Dakika | - İstanbul'da "Tapuda rüşvet" operasyonunda 25 kişi tutuklandı

25.01.2021 21:41 | Son Güncelleme: 25.01.2021 21:46

Bir son dakika haberine göre - İstanbul'da "Tapuda rüşvet" operasyonunda 25 kişi tutuklandı İstanbul'da bir tapu müdürlüğünde dönen 'rüşvet' çarkına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 39 zanlıdan 25'i tutuklandı.

- İstanbul'da "Tapuda rüşvet" operasyonunda 25 kişi tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da bir tapu müdürlüğünde dönen 'rüşvet' çarkına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 39 zanlıdan 25'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul'da tapu dairelerinde rüşvet iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada geçtiğimiz Cuma günü İstanbul, Kayseri ve Manisa'da 40 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, baskınlarda Küçükçekmece Tapu Müdürü Ö.U. ile memurların da aralarında olduğu 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde dönen 'rüşvet' çarkında teknik takibe takılan ve 22 Ocak'ta üç ilde düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorguları bugün tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan aralarında Küçükçekmece Tapu Müdürü Ö.U.'nun da bulunduğu 39 şüpheliden 25'i tutuklandı. Zanlılar arasındaki 3 kişi savcılıktan serbest bırakılırken, 11 şüphelinin ise 'adli kontrol' şartı ile salıverildiği öğrenildi.

Son Dakika | - İstanbul'da 'Tapuda rüşvet' operasyonunda 25 kişi tutuklandı
Son Dakika | - İstanbul'da 'Tapuda rüşvet' operasyonunda 25 kişi tutuklandı
Son Dakika | - İstanbul'da 'Tapuda rüşvet' operasyonunda 25 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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