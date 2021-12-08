Son dakika! İstanbul'da sahte deterjan operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika! İstanbul'da sahte deterjan operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika! İstanbul'da sahte deterjan operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ürettikleri sahte deterjanları piyasaya sürmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ürettikleri sahte deterjanları piyasaya sürmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir iş yerinde sahte temizlik malzemeleri üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 2 bin 800 kilogram toz deterjan, 2 bin 720 litre sıvı deterjan, 3 bin 380 litre çamaşır suyu ve 2 bin 580 litre bulaşık deterjanı ele geçirildi.

İş yeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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