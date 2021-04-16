Son Dakika! Montrö bildirisiyle ilgili 6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı
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Son Dakika! Montrö bildirisiyle ilgili 6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisi hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 10 amiralin gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından bugün İstanbul'da polis ekipleri, Montrö bildirisine imza atan 7 emekli amiralin evinde arama yaptı. Öte yandan Başsavcılık, 6 emekli amiral ile 1 emekli generali ifadeye çağırdı.

104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili tepkiler çığ gibi büyümüş, bildirideki "Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadeleri dikkat çekmişti.

10 AMİRAL GÖZALTINA ALINMIŞTI

Siyasi isimlerden peş peşe açıklamalar gelirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'Montrö' bildirisi yayınlayan emekli amiraller hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda 10 emekli amiral gözaltına alınmış, ifadelerine başvurulduktan sonra da serbest bırakılmıştı.

EVLERDE ARAMA YAPILIYOR

Bugün ise soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul'da polis ekipleri, Montrö bildirisine imza atan 7 emekli amiralin evinde arama yaptı. Evinde arama yapılan amiraller arasında eski Sahil Güvenlik Komutanı Alper Tezeren ile eski Deniz Harp Akademileri Komutanı Metin Açımuz da var.

6 EMEKLİ AMİRAL VE 1 EMEKLİ GENERAL İFADEYE ÇAĞRILDI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada 6 emekli amiral ile 1 emekli generali ifadeye çağırdı.

ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILMAYA BAŞLANDI

Dün de bildiriye ilişkin soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan emekli amirallere il dışına çıkmamaları için elektronik kelepçe takılmaya başlandı. İlk kelepçelenen emekli Koramiral Atilla Kezek olurken, Antalya'da bulunan emekli Amiral Turgay Erdağ'a da kelepçe takılacağı telefonla bildirildi. Yaşanan gelişmeyi değerlendiren amirallerin avukatı, "Hepsi bu kararın şaşkınlığı ve üzüntüsünü yaşıyor" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Montrö bildirisiyle ilgili 6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları (1)
PENTAKİLL LOL: ÇOK GEÇ KALDINIZ.
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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