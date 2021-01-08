SON DAKİKA! İstanbul'da Elektrik Kesintisi! 8 Ocak Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi var?

8 Ocak gecesi, İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Beyoğlu ilçesinin birçok mahallesinde başlayan elektrik kesintisi vatandaşlar tarafından merak edildi. BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım) tarafından elektrik kesintilerine dair açıklama geldi!

BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım), resmi internet sitesinde yer alan İstanbul Elektrik Kesintisi Haritasında, saat 00:00 itibariyle bazı ilçelerde kontrollü elektrik kesintisi yapıldığı görüldü. İstanbul'un belirli ilçelerinde" 08/01/2021 00:00:00 - 08/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır" açıklaması geldi. Bu doğrultuda, elektrikler sabah 06:00'da gelecek. İşte 8 Ocak elektrik kesintisi olan yerler. Elektrikler ne zaman gelecek?

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKYOL, ALÇAKDAM YOKUŞU, BAŞKURT, KAZANCI YOKUŞU, MEBUSAN YOKUŞU, PÜRTELAŞ, SAĞIROĞLU, SIRASELVİLER, SOMUNCU, ŞEHİT AHMET ÇIKMAZI sk/ GÜMÜŞSUYU mah AĞA ÇIRAĞI, BOL AHENK, HARİCİYE KONAĞI, KAZANCI CAMİİ, KAZANCI YOKUŞU, KUTLU, MEBUSAN YOKUŞU, MERDİVEN ÇIKMAZI, OSMANLI, SARAY ARKASI, SAĞIROĞLU, SELİME HATUN CAMİİ, TAK-I ZAFER, TAYYARECİ ETHEM, TİMSAH, UFAK, ÜLKER sk/ PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah ALÇAKDAM YOKUŞU, HARDAL, MEBUSAN YOKUŞU, TAŞ MERDİVEN, TAŞ MERDİVEN ARALIĞI sk/ ÖMER AVNİ mah FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI, MECLİS-İ MEBUSAN, SARAY ARKASI, SELİME HATUN CAMİİ sk bölgelerinde 08/01/2021 00:00:00 - 08/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL Sarıyer ilçesi MERKEZ-MERKEZ mah AFİYET, AVUKAT AZİZ ÖZGÜR, BÜRÜMCÜK, HAYAT, KAYADİBİ, KUMSAL ARKASI, MERKEZ BİLİNMEYEN, MESERBURNU, SARIYER DERESİ, SEFİR, YALÇINKAYA, YAR, YENİ MAHALLE, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ sk bölgelerinde 08/01/2021 01:00:00 - 08/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mahallesi PİLİÇ sokak bölgelerinde 08/01/2021 00:01:00 - 08/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah EGEMENLİK sk bölgelerinde 08/01/2021 01:00:00 - 08/01/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, DALGIÇKUŞU, KEMAL SUNAL, SÜZER sk/ BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah SÜZER, TAYFUN, YENGEÇ sk bölgelerinde 08/01/2021 00:00:00 - 08/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 754., 755., 756., 757., CENGİZ TOPEL, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, ŞAKİR ZÜMRE sk/ HÜRRİYET mah 313., 314., 315., 316., 317., CENGİZ TOPEL, KÖŞK, ŞAKİR ZÜMRE sk/ YENİ MAHALLE mah 501., 502., CENGİZ TOPEL, KÖŞK sk/ ŞEMSİPAŞA mah 37., ŞAKİR ZÜMRE sk bölgelerinde 08/01/2021 00:05:00 - 08/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.