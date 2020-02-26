Son dakika: İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olan 10 PKK'lı terörist yakalandı
Son dakika: İstanbul'da, devlet büyüklerine, stratejik ve ekonomik önem taşıyan yerlere bombalı eylem hazırlığında olan 10 PKK'lı terörist yakalandı.
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok önemli bir operasyona imza attı. İstanbul'da belirlenen 5 ayrı noktaya baskın düzenlendi. Baskınlarda eylem hazırlığındaki iki terörist ile birlikte işbirlikçi olduğu belirtilen 8 kişi kıskıvrak yakalandı. Ayrıca operasyonlarda 10 kilogram patlayıcı madde, fünyeler, çok sayıda silah, mermi ele geçirildi.
İstanbul'da A.S.L. isimli kadın ve M.K. isimli erkek PKK'lı teröristle birlikte İstanbul'da yaşayan 8 kişinin yakalanmasına yönelik 5 farklı adrese yönelik operasyon düzenlendi. Baskınlarda eylem hazırlığındaki iki terörist ile birlikte işbirlikçi olduğu belirtilen 8 kişi kıskıvrak yakalandı. Ayrıca operasyonlarda 10 kilogram patlayıcı madde, fünyeler, çok sayıda silah, mermi ele geçirildi.
TÜRKİYE'YE SAHTE KİMLİKLE GİRDİLER
PKK/KCK üyesi olan iki teröristin Suriye uyruklu olduğu ve Türkiye'ye sahte kimlikle girdikleri belirtiliyor. Teröristlerin hedeflerinin; devlet büyükleri, valilik, emniyet müdürlüğü yerleşkesi ve ekonomik yatırımlar olduğu ifade ediliyor.