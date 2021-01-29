Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma başlatıldı
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Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma başlatıldı

29.01.2021 19:49 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:11

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlattı.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçti.

'DİNİ DEĞERLERİ ALENEN AŞAĞILAMA' SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayı ile ilgili olarak 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları (2)
ULTRASLAN: Onu yere serenler için yaşasın cehennem
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AA: oyun bılerek yapılıyor algı ve tepkı olcme mekanızması. .
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500
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