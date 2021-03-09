Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı

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Son dakika: İstanbul Çekmeköy'de dün kaybolan iki kardeş evlerinin yakınlarında bulunan bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan çukurunda ölü bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı.

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mutlu Sokak'ta meydana gelen olayda Hanife ve İlker Büyür çiftinin çocukları 4 yaşındaki Hasan ile 8 yaşındaki Hüseyin öğlen saat 12.00 sıralarında kayboldu. Durumu fark eden aile fertleri olayı polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışmaları sonucu çocuklara dair bir iz bulamadı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise Büyür ailesinin yaşadığı evin arkasında bulunan inşaat için açılan içi su dolu asansör boşluğunda çocukların cansız bedeni bulundu.

BÖLGEDE DETAYLI İNCELEME YAPILDI

Bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı inceleme yaptı. Yapılan inceleme çalışmaları sonucu ise hayatını kaybeden iki kardeş adli tıp morguna kaldırıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında çocukların cansız bedeninin bulunduğu inşaatın sahibi gözaltına alındı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İnşaat alanında ölü bulunan 2 çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 çocuk yürüyerek binanın arka tarafında bulunan inşaat alanına doğru yürüdükleri görünüyor.