Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.
24.10.2020 12:09 | Son Güncelleme: 24.10.2020 12:12
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Fidan