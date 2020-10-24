Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

24.10.2020 12:09 | Son Güncelleme: 24.10.2020 12:12
Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Fidan

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