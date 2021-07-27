Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
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Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı kişiler, husumetli oldukları bir gruba saldırıda bulundu. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Örnektepe Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında silahlı bir grup, husumetli oldukları kişilere kurşun yağdırdı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Zanlılar olay sonrası kaçtı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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