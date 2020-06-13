Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
13.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:09
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın oksijen tüplerinden olduğu kaydedilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...