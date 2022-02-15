Son dakika! Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Gazeteci Sedef Kabaş, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kabaş hakkında 'görüntülü iletiyle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaretten de ceza istenmiş, toplam 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

AVUKATI GELİŞMEYİ TWITTER HESABINDAN DUYURDU

Tutuklu gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz dün sabah saatlerinde İstanbul 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan müvekkili için tahliye talebinde bulunmuştu. Poyraz, gelişmeyi Twitter hesabından "Bu sabah tahliye talebinde bulundum. Bakalım mahkeme haksızlığa son verecek mi?" sözleriyle duyurmuştu.

11 MART'TA İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Bugün başvuruyu değerlendiren İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Kabaş, 11 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.

KABAŞ HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu tarafından geçen cuma tamamlandı. İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

İDDİANAME

İddianamede, gazeteci Sedef Kabaş 'şüpheli', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'müşteki', İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'mağdur' sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis talep edilirken, 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan toplam 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.

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