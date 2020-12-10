Son dakika haber: - İsrail Ulaştırma Bakanı, Fas ile normalleşme anlaşmasını dans ederek kutladı
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Son dakika haber: - İsrail Ulaştırma Bakanı, Fas ile normalleşme anlaşmasını dans ederek kutladı

10.12.2020 23:36 | Son Güncelleme: 10.12.2020 23:44

Son dakika haber: - İsrail Ulaştırma Bakanı, Fas ile normalleşme anlaşmasını dans ederek kutladı İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Fas ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını dans ederek kutladı.

- İsrail Ulaştırma Bakanı, Fas ile normalleşme anlaşmasını dans ederek kutladı

TEL AVİV - İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Fas ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını dans ederek kutladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fas ve İsrail'in ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığını duyurmasının ardından İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, anlaşmayı dans ederek kutladı. Regev, Fas Kralı Muhammed VI, Başkan Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya teşekkür ederek, "Bu atalarımızın geldiği topraklar ve torunları oraya geri dönecekler" dedi.

Öte yandan son 3 ay içinde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından Fas, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

Son dakika haber: - İsrail Ulaştırma Bakanı, Fas ile normalleşme anlaşmasını dans ederek kutladı
Son dakika haber: - İsrail Ulaştırma Bakanı, Fas ile normalleşme anlaşmasını dans ederek kutladı
Son dakika haber: - İsrail Ulaştırma Bakanı, Fas ile normalleşme anlaşmasını dans ederek kutladı
Son dakika haber: - İsrail Ulaştırma Bakanı, Fas ile normalleşme anlaşmasını dans ederek kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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