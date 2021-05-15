Son dakika! İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda 8 kişi daha şehit oldu

Son dakika haberleri... İsrail uçaklarının, Gazze'nin batısında bir eve düzenlediği saldırıda, 8 Filistinli daha şehit oldu.

İsrail uçaklarının, Gazze'nin batısında bir eve düzenlediği saldırıda, 8 Filistinli daha şehit oldu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıda 6'sı çocuk, 2'si kadın 8 Filistinli daha şehit düştü. Saldırıda Yasemin Hassan (31) isimli kadın ile Ebu Hatab ailesinden Yamin (5), Bilal (10) ve Yusuf (11), El-Hadidi ailesinden Muha (36), Abdurrahman (8), Suheyb (14) ve Yahya (11) şehit oldu.

Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi.

Ebu Riş, Şati Mülteci Kampı'ndaki saldırıyı "katliam" olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.

İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli şehit olmuştu. Böylelikle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 37'si çocuk, 22'si kadın 137 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu