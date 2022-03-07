Son Dakika | İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: "Rusya'nın işgalini kınamayı sürdüreceğiz" - Haberler

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Son Dakika | İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: "Rusya'nın işgalini kınamayı sürdüreceğiz"

AA, Ömer Faruk Yıldız - Güncel
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Son Dakika | İsrail Dışişleri Bakanı Lapid:

Edinilen son dakika haberine göre İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Rusya'nın işgalini kınamayı sürdüreceğiz.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, " Rusya'nın işgalini kınamayı sürdüreceğiz. Ukrayna'nın egemenliğini ihlal etme ve masum sivilleri öldürmenin haklı çıkarılır bir yanı olamaz." dedi.

Letonya'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelen Bakan Lapid, Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.

Lapid, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Ukrayna'daki "acımasız ve gereksiz savaşı" durdurmak için ortak çabaların devamına ilişkin görüştüklerini belirtti.

Ukrayna'ya şimdiye kadar 100 tona yakın insani yardım gönderdikleri bilgisini paylaşan Lapid, "İsrail gelecek hafta Ukrayna'da bir sahra hastanesi kuracaktır." ifadelerini kullandı.

Lapid, İsrail'in Rusya ve Ukrayna taraflarıyla temaslarını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Almanya ve Fransa ile birlikte arabuluculuk çalışmalarına devam ediyoruz, fakat Rusya'nın işgalini kınamayı sürdüreceğiz. Ukrayna'nın egemenliğini ihlal etme ve masum sivilleri öldürmenin haklı çıkarılır bir yanı olamaz." açıklamasında bulundu.

Ukrayna'da ateş altındaki şehirlere güvenli insani yardım koridoru açılması gerektiğini belirten Lapid, "Ukrayna'da huzurun sağlanıp müzakerelerin başlaması için acil ateşkes çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Lapid, Ukrayna'da çatışmalardan ötürü evini terk eden sivillere ev sahipliği yapmak için başlatılan uluslararası çağrılara iştirak edeceklerinin de altını çizdi.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Yair Lapid, İsrail, Rusya, Güncel, Haberler

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