Son Dakika | Isparta'da yangın bölgesinde başlayan sağanak sevindirdi
Son dakika haber: Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki yangın bölgesinde başlayan sağanak, alevlere müdahale eden ekipleri mutlu etti.
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki yangın bölgesinde başlayan sağanak, alevlere müdahale eden ekipleri mutlu etti.
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Yıldız Mahallesi mevkisinde iki bölgede soğutma çalışmaları yürütülüyor.
Bölgede başlayan sağanak, yangınla mücadele eden ekipleri sevindirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen