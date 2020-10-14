Son Dakika! AYM Üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP de sahip çıkmadı: Hakimlerin işi değil
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Son Dakika! AYM Üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP de sahip çıkmadı: Hakimlerin işi değil

14.10.2020 14:34 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:52
Son Dakika! AYM Üyesinin

Son dakika! AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımıyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, "Farklı çağrışımlar yapacak paylaşımlar yapmak hakimlerin işi değil" dedi.

AYM üyesi Engin Yıldırım, dün yaptığı 'Işıklar yanıyor' paylaşımı ile tepkileri üzerine çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir paylaşımdı, keşke yapmasaydı, ona düşmezdi. AYM üyesi açıkça siyasete soyunmuş" ifadelerine yer vermişti.

Yıldırım'ın paylaşımına bir tepki de CHP'den geldi. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Engin Yıldırım'ı eleştirdi ve "Farklı çağrışımlar yapacak paylaşımlar yapmak hakimlerin işi değil" dedi.

"MİLLETE FAYDASI YOKTUR, YANLIŞTIR"

Özel, dün akşam Enis Berberoğlu kararından sonra AYM üyesinin ışıklar yanıyor paylaşımı yaptığını vurguladı ve "Hakimler, savcılar kararlarıyla konuşur. Bu tweeti atanın millete bir faydası yoktur, yanlıştır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi Üyesi olan Engin Yıldırım dün yaptığı paylaşımda AYM binasına yer verdi ve "Işıklar yanıyor" dedi. Bu paylaşımda darbe iması yapıldığı iddia edilirken sosyal medyada gündeme gelen olay eleştirilerin hedefinde yer aldı. Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir paylaşımdı, keşke yapmasaydı, ona düşmezdi. AYM üyesi açıkça siyasete soyunmuş" derken, "AYM'de düzenleme yapılacak mı?" şeklindeki soruya da "İnşallah" diyerek cevap verdi.

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