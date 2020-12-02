İşe gitmeye çalışan kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada

İşe gitmeye çalışan kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada Şişli'de yolun karşısına geçeceği esnada otomobil çarpan kadın takla atarak yere savruldu Kaza sonucu yaralanan kadının bacağına ameliyatla 2 adet platin takıldı Sürücünün ise güneş gözüne vurduğu için kadını görmediği iddia edildi...

İşe gitmeye çalışan kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada

Şişli'de yolun karşısına geçeceği esnada otomobil çarpan kadın takla atarak yere savruldu

Kaza sonucu yaralanan kadının bacağına ameliyatla 2 adet platin takıldı

Sürücünün ise güneş gözüne vurduğu için kadını görmediği iddia edildi

İSTANBUL - Şişli'de işe gitmek için yola çıkan 44 yaşındaki kadına, otomobil çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, takla atması sonucu yere savrularak yaralanan kadının bacağına 2 adet platin takıldığı öğrenildi. Sürücünün ise güneş gözüne vurduğu için kadının görmediği iddia edildi.

Kaza, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 08.45 sıralarında Şişli Osmanbey'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 44 yaşındaki Hatice Varol, Feriköy'deki evinden işe gitmek için sabah saatlerinde yola koyuldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan Varol'a Mehmet Y. T. idaresindeki 34 HK 836 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu takla atarak yere savrulan kadın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Varol'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Bacağında kırıklar olduğu tespit edilen kadına ameliyatla 2 adet platin takıldı öğrenildi. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Feci kaza kamerada

Görüntülerde, kadın cadde üzerinde bir süre yürüyor. Kadın ana caddeye geldiği esnada yolun karşısına geçmek istiyor. O esnada süratli gelen otomobil kadına çarpıyor. Kadın takla atarak yere savulurken, elindeki poşetler ise yere saçılıyor. Kazayı gören vatandaşlar ise koşarak kadının yanına geliyor.

Kurala uymayan yaya kusurlu bulundu

Öte yandan kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemelerinin ardından sürücünün ve Varol'un ifadesini alarak tutanak tuttu. İncelemeler sonucunda polis ekipleri yaya Hatice Varol'u, "yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde yayalar için ışıklı işaret olduğu halde yayaların bu işaretlere uymaması" maddesinden kusurlu buldu.

"Güneş şoförün gözüne gelince kadını göremedi"

Kazayla ilgili konuşan görgü şahidi Mehmet Ateş, "Güneş karşıdan vurduğu için şoförün gözüne geldi ve kadını görmedi. Sonra kadına çarptı, kadın yaralandı. Polisler geldi, kadın iyiydi ayağında yara vardı. Hata şoförde ama o da, 'gözüme güneş geldi, görmedim kadını' diyor. Burada kazalar oluyor" dedi.

Bir başka görgü şahidi Seçkin Kaya ise, "Güneş direkt şoförün gözüne vurmuş. Araç vurduğu zaman kadın yere düştü. Belediyenin sağlık ekipleri geldi, kadının ayak kısmında kırık vardı. Sonra ambulans geldi, tutanakları tuttular ve kamera kayıtlarını alıp gittiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR