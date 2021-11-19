- İranlılar, kuruyan Zayende Irmağı'nda hükümeti protesto etti

TAHRAN - İran'da halk İsfahan şehrinde bulunan ve kuruyan Zayende Irmağı'nda hükümetin su politikalarını protesto etti.

İran'ın İsfahan şehrinde halk, devletin kuraklık ile mücadele ve su politikalarını protesto etti. İsfahan'da geçtiğimiz günlerde çiftçilerin başlattığı kuraklık eylemlerine halktan da destek gelirken, şehir merkezinde yer alan ve kuruyan Zayende Irmağı üzerinde toplanan binlerce kişi hükümetin su politikalarını eleştirdi. Tarihi Siosepol Köprüsünde bulunan Zayende Irmağı üzerinde çadır kuran göstericiler, "Zayende Irmağımız nerede, Canlı ırmak mı ölü ırmak mı, İsfahan dünyanın yarısı değil mi?" pankartları açtı.

Çiftçilerin temel su kaynağı

İsfahan şehrinin kalbi olarak adlandırılan 400 kilometre uzunluğundaki Zayende Irmağı, aynı zamanda İsfahanlı çiftçilerin tarım arazileri için kullandıkları temel su kaynağı olarak önem taşıyor.