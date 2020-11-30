Son dakika haberleri | - İranlı nükleer fizikçinin Fahrizade'nin cenazesi Tahran'da defnedildi
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Son dakika haberleri | - İranlı nükleer fizikçinin Fahrizade'nin cenazesi Tahran'da defnedildi

30.11.2020 11:39 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:48

Son dakika gündem haberi... - İranlı nükleer fizikçinin Fahrizade'nin cenazesi Tahran'da defnedildi İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi, başkent Tahran'da düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

- İranlı nükleer fizikçinin Fahrizade'nin cenazesi Tahran'da defnedildi

TAHRAN - İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi, başkent Tahran'da düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

İran'ın başkenti Tahran'da sabah saatlerinde suikast sonucu öldürülen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi için Savunma Bakanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen cenaze merasimine İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ve üst düzey askeri yetkililer katılırken, Mahabadi'nin ailesi de törende yer aldı. Düzenlenen cenaze merasiminin ardından Mahabadi'nin naaşı Tahran'daki İmam Zade Salih türbesinin avlusunda toprağa verildi.

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İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi, Tahran'ın Abserd bölgesinde suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Mahabadi, İran'ın nükleer çalışmalarının mimarı olarak kabul ediliyordu.

Son dakika haberleri | - İranlı nükleer fizikçinin Fahrizade'nin cenazesi Tahran'da defnedildi
Son dakika haberleri | - İranlı nükleer fizikçinin Fahrizade'nin cenazesi Tahran'da defnedildi
Son dakika haberleri | - İranlı nükleer fizikçinin Fahrizade'nin cenazesi Tahran'da defnedildi
Son dakika haberleri | - İranlı nükleer fizikçinin Fahrizade'nin cenazesi Tahran'da defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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