Son Dakika! İran meclisinde yangın çıktı, milletvekilleri tahliye edildi
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Son dakika! İran Meclisi'nde yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte milletvekilleri hızla binadan tahliye edildi.
İran Meclisi'nde yangın çıktığı ve milletvekilleri tahliye edildiği bildirildi. Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
MUTFAKTA ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR
Yangın, Parlamento'da oturuma ara verildiği anda meydana geldi. Parlamento'nun mutfak kısmında çıktığı tespit edilen yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi sonrası söndürüldü.
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