Son dakika... İran'ın güneyinde sel ve yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi öldü - Haberler
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Son dakika... İran'ın güneyinde sel ve yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi öldü

Son dakika... İran'ın güneyinde sel ve yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi öldü
AA / Elaheh Salari - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İran'ın güneyinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketi ve yıldırım düşmesi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın güneyinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketi ve yıldırım düşmesi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Fars eyaletindeki Darab ilçesi İtfaiye Müdürü Mücahid Debistani, yoğun yağış nedeniyle caddelerdeki kanallarda su seviyesinin yükseldiğini ve kanala düşen bir kadının yaşamını yitirdiğini söyledi.

Aynı eyalete bağlı Mehr ilçesinde de nehre düşen 4 kişiden biri öldü.

Buşehr Kriz Yönetimi Genel Müdürü Cihangir Dehkani ise Buşehr eyaletine bağlı Cami Cam ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir Afgan'ın hayatını kaybettiğini belirtti.

Öte yandan, Hürmüzgan Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Yönetimi Daire Başkanı Muhammed Hazayi, Hürmüzgan eyaletindeki Minab Barajı'nın su seviyesinin endişe verici boyutlara yükseldiğini ve bölgedeki 10 köyün boşaltılması gerektiğini söyledi.

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AA / Elaheh Salari - Son Dakika Haberleri

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