İran devrim kutlamalarına Cumhurbaşkanı Ruhani aleyhine atılan sloganlar damgasını vurdu
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İran devrim kutlamalarına Cumhurbaşkanı Ruhani aleyhine atılan sloganlar damgasını vurdu

10.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:20

İran'da devrim kutlamaları etkinliklerine motosikletleriyle katılan yüzlerce kişi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani aleyhine sloganlar attı.

İran'da devrim kutlamaları etkinliklerine motosikletleriyle katılan yüzlerce kişi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani aleyhine sloganlar attı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, İran'da devrimin 42'nci yıldönümü kutlamalarına katılan yüzlerce motosiklet kullanıcısı "Kahrolsun Ruhani" sloganları attı.

Pikap araç üzerinde amigoluk yapan şahsın "Kahrolsun Amerika", "Kahrolsun İsrail" sloganına, seyir halindeki motosikletli kişilerin "Kahrolsun Ruhani" şeklinde cevap vermeleri dikkati çekti.

Motosikletlilerin, İran ve Hizbullah bayrakları taşıdıkları görüldü.

İran'da 11 Şubat 1979 tarihinde Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde "Özgürlük, Eşitlik", "Ne Doğu, ne Batı" gibi sloganlarla gerçekleştirilen devrimle Şah Muhammed Rıza Pehlevi yönetimine son verilmişti.

Ülkede bu yıl kutlamalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle otomobil ve motosikletlerle konvoy geçişleri şeklinde gerçekleştirildi.

İran devrim kutlamalarına Cumhurbaşkanı Ruhani aleyhine atılan sloganlar damgasını vurdu
İran devrim kutlamalarına Cumhurbaşkanı Ruhani aleyhine atılan sloganlar damgasını vurdu
İran devrim kutlamalarına Cumhurbaşkanı Ruhani aleyhine atılan sloganlar damgasını vurdu
İran devrim kutlamalarına Cumhurbaşkanı Ruhani aleyhine atılan sloganlar damgasını vurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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