İran'da sel: 7 ölü
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İran'da sel: 7 ölü

07.12.2020 00:11 | Son Güncelleme: 07.12.2020 00:32

İran'da sel: 7 ölü İran'ın Fars, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde etkili olan yoğun yağış sele neden oldu.

İran'da sel: 7 ölü

TAHRAN - İran'ın Fars, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde etkili olan yoğun yağış sele neden oldu. Yaşanan sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın güneyinde yer alan Fars, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi. İran Kriz Yönetimi Başkanı İsmail Neccar yerel basına yaptığı açıklamada, Fars, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde yaşanan sel nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Neccar, selin Buşehr ve Fars eyaletlerinde ağır maddi hasara neden olduğunu belirterek, "Fars eyaletinde 2 ve Hürmüzgan eyaletinde 5 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti. Selin etkili olduğu bölgelerde yardım çalışmaları devam ediyor" dedi.

İran'da sel: 7 ölü
İran'da sel: 7 ölü
İran'da sel: 7 ölü
İran'da sel: 7 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK

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