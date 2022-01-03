Son Dakika | İran'da 1677 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 22 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 22 artarak 131 bin 702'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1677 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 334'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 198 bin 590'a çıktığı ülkede, 22 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 702 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 624 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 120 milyon 423 bin 22 doz aşı uygulandı.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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