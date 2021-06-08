İran cumhurbaşkanı adaylarının televizyon tartışmasında "Türkçe-Azerice" polemiği
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İran cumhurbaşkanı adaylarının televizyon tartışmasında "Türkçe-Azerice" polemiği

Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Dünya

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak adayların tartışmasına bu ülkedeki Türklerle ilgili ifadeler damga vurdu. Muhafazakar aday İbrahim Reisi'nin "Türklerin yaşadığı eyaletlerde Azerice konuşan değerli vatandaşlarımız bana muhabbet gösterdiler" sözlerine reformist aday Muhsin Mihralizade, "Sayın Reisi'nin sözlerini düzeltmem gerekiyor. Kendisi Azerice konuşanlar dedi. Bizim Azerice konuşan vatandaşımız yok" yanıtını verdi.

İran devlet televizyonunda ikinci defa yapılan tartışmada reformist ve muhafazakar adaylar Azerbaycanlılar ve Türklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"YAŞASIN AZERBAYCAN" SLOGANI

Muhafazakar adaylardan eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, "Yaşasın Azerbaycan" sloganıyla Türk seçmenin ilgisini çekmeye çalıştı.

POLEMİĞİN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN SÖZLER

Muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi de ilk tartışmadaki konuşmalarına gelen tepkiler nedeniyle özellikle Türklerin yaşadığı eyaletlerden kendisini arayanların ve gönlünü almaya çalışanların olduğunu belirterek, "Türklerin yaşadığı eyaletlerde Azerice konuşan değerli vatandaşlarımız bana muhabbet gösterdiler. Gösterdikleri ilgi ve bulundukları lütuf nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"AZERİCE KONUŞAN VATANDAŞIMIZ YOK"

Reisi'nin bu sözleri üzerine reformist aday eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade, şunları söyledi:

"Sayın Reisi'nin sözlerini düzeltmem gerekiyor. Kendisi Azerice konuşanlar dedi. Bizim Azerice konuşan vatandaşımız yok. Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Erdebil, Hemedan, Zencan, Horasan-i Rezevi, İsfahan, Şiraz, Huzistan ve diğer yerlerde Türkçe konuşan vatandaşlarımız var. Sayın Reisi, Azeri kelimesini kullanırken daha fazla dikkat etmelidir"

5 DAKİKALIK PROPAGANDA FİLMİ SANSÜRLENDİ

Mehralizade, devlet televizyonunun 5 dakikalık propaganda filmini sansürlediğini belirterek "bu kötü bir ahlaktır" eleştirisinde bulundu.

İran cumhurbaşkanı adaylarının televizyon tartışmasında 'Türkçe-Azerice' polemiği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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