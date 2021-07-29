Son Dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne yönelik roketli saldırı düzenlendi

Son dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne yönelik roketli saldırı düzenlendi. Çevredeki araçların hasar gördüğü saldırı nedeniyle henüz bir can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.