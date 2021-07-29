Son Dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne yönelik roketli saldırı düzenlendi
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Son Dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne yönelik roketli saldırı düzenlendi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne yönelik roketli saldırı düzenlendi. Çevredeki araçların hasar gördüğü saldırı nedeniyle henüz bir can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

Irak medyasında çıkan haberlere göre, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 roketle saldırı düzenlendi.

HÜKÜMETTEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Çevredeki araçlarda hasara neden olan saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi. Irak hükümetinden de henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

SON DÖNEMDE SALDIRILAR ARTTI

Irak'taki ABD hedeflerine yönelik son dönemde sık sık saldırılar düzenleniyor. Saldırıların arkasında İran'a yakın Şii milis grupların olduğu iddia ediliyor.

Son Dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne yönelik roketli saldırı düzenlendi
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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine roketli saldırı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine roketli saldırı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Son Dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne yönelik roketli saldırı düzenlendi - Haberler
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